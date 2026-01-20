Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Руслан РОТАНЬ: «Это условия судейского корпуса. Мы такого не планировали»
Украина. Премьер лига
Руслан РОТАНЬ: «Это условия судейского корпуса. Мы такого не планировали»

Коуч «Полесья» рассказал о контрольном матче «волков» против варшавской «Легии»

Руслан РОТАНЬ: «Это условия судейского корпуса. Мы такого не планировали»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань поделился эмоциями после ничейного матча своей команды с польской «Легией» (0:0) в контрольном матче.

– Наверное, перед матчем вы планировали одно отрабатывать, но после удаления Волынца отрабатывали игру в меньшинстве?

– Знаете, я всегда придерживаюсь такой точки зрения, что все, что не делается – это все к лучшему, любой матч будет максимально полезен.

Поэтому сегодня мы получили достаточную физическую нагрузку, в первую очередь. И, что очень важно, мы отрабатывали также тактические моменты, потому что в будущем все может быть и нужно ко всему быть готовыми. Потому такие матчи, пожалуй, нужны.

Конечно, мы такого не планировали, конечно, что это для нас первая игра, и не планировали немного большей нагрузки на ребят, но мы сами это сделали, потому что начали матч немного расслабленными – и из этого и получилось исключение. Потому потом мы отрабатывали за себя и за того парня.

– Не договаривались ли с «Легией» перед матчем, что в случае изъятия будете играть в равных составах?

– Это условия судейского корпуса были, и мы не смогли договориться. Конечно, все матчи, которые мы играем на сборах, мы договариваемся. Если нет каких-то моментов, касающихся дисциплины, исключений, которые могут быть, как сегодня, то и «Легия» была также за, потому что для них это также матч, через который они готовятся к сезону, и для нас он тоже не нужен, потому что это первый матч.

Но судьи сегодня сказали, что да – и по-другому никак. Потому мы это принимаем так, как должно быть.

– Наверное, больше всего жаль Бореля, который отыграл 4 минуты и вынужден был покинуть поле.

– Конечно, такие моменты… Хочется, чтобы все, многие ребята еще сегодня не сыграли, но нужно ожидать такого всегда, – сказал Ротань.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
