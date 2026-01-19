Оба определился с номером, под которым будет выступать за Шахтер

Нигерийский вингер донецкого «Шахтера» Проспер Оба, который присоединился к составу «горняков» зимой 2026 года, выбрал себе игровой номер в новой команде.

Как сообщает пресс-служба «Шахтера», 22-летний футболист будет выступать за оранжево-черных под 68-м номером. В свое время Оба носил 68-й номер в составе «Визелы», а вот в своем последнем клубе, черкасском ЛНЗ, из которого игрока и приобрел «Шахтер», Проспер играл под 8-м номером.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.