Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?

Премьер-лига опубликовала рейтинг самых успешных команд в истории чемпионатов Украины по количеству набранных баллов в элитном дивизионе.

Первое место занимает киевское «Динамо», в активе которого 2 364 балла. Главный конкурент «бело-синих» – донецкий «Шахтер» – имеет 2 294 пункта и разместился на второй позиции.

Тройку лучших замкнул «Днепр», который формально прекратил существование и не выступает в чемпионате Украины. В активе известного клуба, который неоднократно выигрывал серебро и бронзу Премьер-лиги, – 1 312 очков.

Стоит отметить, что среди 20 команд, представленных в рейтинге, всего восемь на данный момент выступают в первом по силе дивизионе.

«Ворскла», «Черноморец», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Нива» (Тернополь) играют в Первой лиге, а «Днепр», «Таврия», «Металлург» (Донецк), «Мариуполь», «Арсенал» (Киев), «Волынь», «Зирка» фактически прекратили свое существование.

Рейтинг самых успешных команд Премьер-лиги (по набранным баллам)