Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Премьер-лига расставила команды по набранным баллам в элитном дивизионе за всю историю
Премьер-лига опубликовала рейтинг самых успешных команд в истории чемпионатов Украины по количеству набранных баллов в элитном дивизионе.
Первое место занимает киевское «Динамо», в активе которого 2 364 балла. Главный конкурент «бело-синих» – донецкий «Шахтер» – имеет 2 294 пункта и разместился на второй позиции.
Тройку лучших замкнул «Днепр», который формально прекратил существование и не выступает в чемпионате Украины. В активе известного клуба, который неоднократно выигрывал серебро и бронзу Премьер-лиги, – 1 312 очков.
Стоит отметить, что среди 20 команд, представленных в рейтинге, всего восемь на данный момент выступают в первом по силе дивизионе.
«Ворскла», «Черноморец», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Нива» (Тернополь) играют в Первой лиге, а «Днепр», «Таврия», «Металлург» (Донецк), «Мариуполь», «Арсенал» (Киев), «Волынь», «Зирка» фактически прекратили свое существование.
Рейтинг самых успешных команд Премьер-лиги (по набранным баллам)
- Динамо Киев – 2 364 баллов
- Шахтер Донецк – 2 294
- Днепр – 1 312
- Ворскла Полтава – 1 078
- Черноморец Одесса – 1 074
- Карпаты Львов – 974
- Кривбасс Кривой Рог – 973
- Заря Луганск – 936
- Металлист Харьков – 925
- Таврия Симферополь – 872
- Металлург Запорожье – 791
- Металлург Донецк – 748
- Арсенал Киев – 739
- Мариуполь – 735
- Александрия – 505
- Волынь Луцк – 483
- Нива Тернополь – 341
- Верес Ровно – 242
- Зирка Кропивницкий – 241
- Колос Ковалевка – 232
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский защитник будет зарабатывать в Амстердаме 150 тысяч фунтов стерлингов
Витиньо может перебраться в «Ляонин»
Это только пафосник с федей безработные могут тут круглые сутки ошиваться🤮🤮
До завтра, а завтра только Динамо и только победа!
А завтра наконец-то возвращаются матчи любимого киевского Динамо. Сыграем с Короной Кельце. Уверен, что мы начнем год с победы на зло хейтерам!
Напишу одно. Динамо лучший клуб Украины и таблица это по факту подтверждает. А админов прошу убрать пафосника по IP, и будет всегда чисто на сайте
Тому, рейтинги підлаштовані, ге звертайте на це увагу.