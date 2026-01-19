Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?

Премьер-лига расставила команды по набранным баллам в элитном дивизионе за всю историю

Рейтинг самых успешных команд Украины. Днепр – третий, где Динамо и Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine.

Премьер-лига опубликовала рейтинг самых успешных команд в истории чемпионатов Украины по количеству набранных баллов в элитном дивизионе.

Первое место занимает киевское «Динамо», в активе которого 2 364 балла. Главный конкурент «бело-синих» – донецкий «Шахтер» – имеет 2 294 пункта и разместился на второй позиции.

Тройку лучших замкнул «Днепр», который формально прекратил существование и не выступает в чемпионате Украины. В активе известного клуба, который неоднократно выигрывал серебро и бронзу Премьер-лиги, – 1 312 очков.

Стоит отметить, что среди 20 команд, представленных в рейтинге, всего восемь на данный момент выступают в первом по силе дивизионе.

«Ворскла», «Черноморец», «Металлист», «Металлург» (Запорожье), «Нива» (Тернополь) играют в Первой лиге, а «Днепр», «Таврия», «Металлург» (Донецк), «Мариуполь», «Арсенал» (Киев), «Волынь», «Зирка» фактически прекратили свое существование.

Рейтинг самых успешных команд Премьер-лиги (по набранным баллам)

  1. Динамо Киев – 2 364 баллов
  2. Шахтер Донецк – 2 294
  3. Днепр – 1 312
  4. Ворскла Полтава – 1 078
  5. Черноморец Одесса – 1 074
  6. Карпаты Львов – 974
  7. Кривбасс Кривой Рог – 973
  8. Заря Луганск – 936
  9. Металлист Харьков – 925
  10. Таврия Симферополь – 872
  11. Металлург Запорожье – 791
  12. Металлург Донецк – 748
  13. Арсенал Киев – 739
  14. Мариуполь – 735
  15. Александрия – 505
  16. Волынь Луцк – 483
  17. Нива Тернополь – 341
  18. Верес Ровно – 242
  19. Зирка Кропивницкий – 241
  20. Колос Ковалевка – 232

Динамо Киев Шахтер Донецк Днепр Ворскла Полтава Черноморец Одесса Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Металлист Харьков Таврия Симферополь Металлург Запорожье Металлург Донецк Арсенал Киев Мариуполь Александрия Волынь Луцк Нива Тернополь Верес Ровно Зирка Кропивницкий Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рейтинг
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
