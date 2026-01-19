ОФИЦИАЛЬНО. Украинец подписал контракт с новообразованным клубом из США

Американский клуб АК «Бойсе» объявил о подписании контракта с Денисом Костышиным.

Детали контракта с украинским полузащитником клуб не сообщает. Переход состоялся на правах свободного агента.

Костышин начал свою карьеру в академии киевского «Динамо», а на профессиональном уровне играл в Украине за «Днепр», «Колос», «Александрию» и американский «Эль-Пасо». Предыдущим клубом Дениса была косоварская «Дрита», в составе которой он провёл 27 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов, став чемпионом Косово.

АК «Бойсе» – новообразованный клуб, который базируется в Айдахо и проведёт сезон 2026 года в USL League One.

Читайте также: Украинский легионер покинул Косово и может перебраться в США