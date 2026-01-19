ОФИЦИАЛЬНО. Украинец подписал контракт с новообразованным клубом из США
Денис Костышин будет играть за АК «Бойсе»
Американский клуб АК «Бойсе» объявил о подписании контракта с Денисом Костышиным.
Детали контракта с украинским полузащитником клуб не сообщает. Переход состоялся на правах свободного агента.
Костышин начал свою карьеру в академии киевского «Динамо», а на профессиональном уровне играл в Украине за «Днепр», «Колос», «Александрию» и американский «Эль-Пасо». Предыдущим клубом Дениса была косоварская «Дрита», в составе которой он провёл 27 матчей, забил три гола и отдал пять ассистов, став чемпионом Косово.
АК «Бойсе» – новообразованный клуб, который базируется в Айдахо и проведёт сезон 2026 года в USL League One.
Welcome to the City of Trees, Denys Kostyshyn 🌲— Athletic Club Boise (@BoiseProSoccer) January 19, 2026
Born in Khmelnytskyi, Ukraine, Denys Kostyshyn is a professional attacking midfielder with experience across both European leagues and the U.S. professional ranks. A product of the Ukrainian football system, Kostyshyn developed in… pic.twitter.com/NG9RQkXszM
