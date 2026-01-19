Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса

Украинский защитник Александр Зинченко сохранит свою зарплату после перехода в амстердамский «Аякс», сообщает aftv.co.uk.

29-летний игрок будет получать в нидерландском клубе 150 тыс. фунтов стерлингов в неделю - это примерно 173 тыс. евро. За полгода выступлений за «Аякс» украинец заработает 3,5 млн фунтов стерлингов (4 млн евро). Эту сумму защитнику полностью будет выплачивать нидерландский гранд.

В амстердамском клубе Зинченко будет самым высокооплачиваемым игроком. Его ближайшие конкуренты Ко Итакура и Каспер Дольберг зарабатывают «всего» 68 тыс. евро в неделю.

Ранее британский журналист Пит Блэкберн рассказал о проблемах Зинченко.