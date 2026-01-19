Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса
Нидерланды
19 января 2026, 16:28 |
Солидная прибыль. Зинченко станет самым высокооплачиваемым игроком Аякса

Украинский защитник будет зарабатывать в Амстердаме 150 тысяч фунтов стерлингов

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник Александр Зинченко сохранит свою зарплату после перехода в амстердамский «Аякс», сообщает aftv.co.uk.

29-летний игрок будет получать в нидерландском клубе 150 тыс. фунтов стерлингов в неделю - это примерно 173 тыс. евро. За полгода выступлений за «Аякс» украинец заработает 3,5 млн фунтов стерлингов (4 млн евро). Эту сумму защитнику полностью будет выплачивать нидерландский гранд.

В амстердамском клубе Зинченко будет самым высокооплачиваемым игроком. Его ближайшие конкуренты Ко Итакура и Каспер Дольберг зарабатывают «всего» 68 тыс. евро в неделю.

Ранее британский журналист Пит Блэкберн рассказал о проблемах Зинченко.

ОФИЦИАЛЬНО. Главный претендент на УПЛ подписал опытного украинца
Легенда Фейеноорда: «Зинченко является настоящим активом для Аякса»
Трансфер близко. Зинченко сегодня отправляется в Нидерланды
трансферы Ноттингем Форест Арсенал Лондон Аякс Александр Зинченко чемпионат Нидерландов по футболу трансферы АПЛ зарплаты финансы
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
ох и наломали евреев
Ответить
+2
FootFoodBol
Что они там курят?
Ответить
+2
DaVinci
Ох і хитрий жук)
Ответить
+2
OKs100
Молодец, просёк всю суть современного футбола.
Ответить
+1
Vitaliy Topiy
А хто б хотів відмовлятись від того, що за фрактовано контрактом? Ну от реально? Пів року отримає свої 4млн, а потім підпише з кимось контракт на 3-4млн річних... Все логічно
Ответить
0
contr
Цікаво цей ушльопок  так світить свою зарплату і не боїться що до нього можуть завітати криваві хлопці за малою долею !?
Ответить
0
Diesel
я от не розумію
ну який куй Аякс готовий платити таку суму лавочнику ???
Ответить
0
