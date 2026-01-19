Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Выбор сделан. Герой сборной Украины заинтересовал клуб Ла Лиги
Испания
Алексей Гуцуляк мог перейти в Валенсию, но оказался в Полесье

Выбор сделан. Герой сборной Украины заинтересовал клуб Ла Лиги
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Испанская «Валенсия» летом 2024 года интересовалась украинским вингером Алексеем Гуцуляком, который на тот момент был игроком «Днепра-1». Об этом сообщает издание Legioners.ua.

По информации источника, тогда 28-летний футболист находился в сфере интересов клуба Ла Лиги, но в итоге оказался в житомирском «Полесье».

В сезоне 2025/26 Алексей Гуцуляк провел 19 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро, а его контракт с «Полесьем» действует до лета 2026 года.

Ранее Алексей Гуцуляк благодаря решению Геннадия Буткевича вернулся в состав «Полесья».

По теме:
Легия – Полесье – 0:0. Волынец получил красную. Видеообзор матча
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец подписал контракт с новообразованным клубом из США
Источник: Сикан отправился в Бельгию для медосмотра и подписания контракта
Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Валенсия трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Днепр-1
Дмитрий Вус Источник: Legioners.ua
