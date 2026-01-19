Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии
Англия
19 января 2026, 17:40
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии

Марк Гехи покинул «Кристал Пэлас»

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити подписал основного игрока сборной Англии
ФК Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании английского центрального защитника лондонского «Кристал Пэлас» Марка Гехи.

Отмечается, что 25-летний футболист подписал контракт на 5,5 лет.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 20 миллионов британских фунтов.

В сезоне 2025/26 Марк Гехи провел 33 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Англии в 55 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» подписал Антуана Семеньо.

трансферы Кристал Пэлас Манчестер Сити трансферы АПЛ Марк Гехи
Дмитрий Вус Источник: ФК Манчестер Сити
