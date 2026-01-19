Испанские СМИ: «Ванат делает невозможное. Он вернул Жироне радость»

Популярное испанское издание AS выпустило очередной материал об украинских игроках в Жироне. На сей раз эксперты отметили форварда Владислава Ваната, который забил четыре гола в трех последних встречах.

«Ванат делает невозможное – выходит из тени результатов Артема Довбика, которого все еще помнят в Жироне. Владислав своими голами вернул радость фанам, а болельщики начали с нетерпением ждать новые матчи», – отметило СМИ.

Жирона выиграла четыре из пяти последних матчей и поднялась на 10-е место Ла Лиги.