Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 22:15 |
Мацей Кендзерек почувствовал, что такое война

ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Тренер по стандартным положениям «Динамо» Мацей Кендзерек поделился впечатлениями от Киева во время войны.

«В Киеве мы проезжали мимо дома, в который в среду попала ракета. Выяснилось, что он расположен всего в ста метрах от квартиры одного из наших ассистентов. Утром выходишь на завтрак – и все постоянно в телефонах: кто-то звонит, кто-то пишет, потому что каждый переживает за родных и знакомых. Именно этот разрушенный дом стал для меня первым впечатлением от Киева. Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть.

Этот образ до сих пор стоит у меня перед глазами. Я всегда стараюсь быть осторожным и сразу реагировать, когда что-то происходит», – сказал Кендзерек.

Мацей Кендзерек Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
