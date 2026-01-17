Тренер Динамо: «Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть»

Тренер по стандартным положениям «Динамо» Мацей Кендзерек поделился впечатлениями от Киева во время войны.

«В Киеве мы проезжали мимо дома, в который в среду попала ракета. Выяснилось, что он расположен всего в ста метрах от квартиры одного из наших ассистентов. Утром выходишь на завтрак – и все постоянно в телефонах: кто-то звонит, кто-то пишет, потому что каждый переживает за родных и знакомых. Именно этот разрушенный дом стал для меня первым впечатлением от Киева. Зрелище было жутким. То, что я увидел, трудно забыть.

Этот образ до сих пор стоит у меня перед глазами. Я всегда стараюсь быть осторожным и сразу реагировать, когда что-то происходит», – сказал Кендзерек.