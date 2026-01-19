ФОТО. «Божье чудо»: жена экс-игрока Динамо родила дочь дома

У бывшего футболиста киевского «Динамо» Карлоса де Пены родился третий ребенок. Радостной новостью игрок поделился в своем Instagram, рассказав трогательные подробности появления дочери на свет.

По словам де Пены, в этот раз роды прошли не в больнице, как планировалось изначально, а дома – в кругу семьи и без медицинской анестезии. Футболист признался, что рождение ребенка в таких условиях стало для семьи настоящим испытанием, но в то же время и уникальным опытом.

«Добро пожаловать, Тринидад Мария. Мы представляли твое рождение в больнице, среди врачей и медсестер, но ты появилась на свет в нашем доме – естественно и по-особенному. Это было не так, как мы планировали, но это было нечто невероятное. Божье творение», – написал де Пена.

Отдельные слова благодарности он адресовал своей жене Эли, которая, по его словам, проявила невероятную силу во время болезненных родов без обезболивания. Футболист признался, что безгранично гордится любимой и благодарен ей за возможность в третий раз пережить чудо рождения ребенка.