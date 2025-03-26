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26 марта 2025, 01:18 | Обновлено 26 марта 2025, 01:22
53
0

ФОТО. Экс-одноклубник Зинченка стал отцом. В третий раз

Гранит Джака в третий раз радуется отцовству

26 марта 2025, 01:18 | Обновлено 26 марта 2025, 01:22
53
0
ФОТО. Экс-одноклубник Зинченка стал отцом. В третий раз
Instagram. Гранит Джака и его жена Леонита

Полузащитник «Байера» и сборной Швейцарии Гранит Джака в третий раз стал отцом.

Радостную новость он сообщил в Instagram, опубликовав фото ручки новорожденной Неяны Джака.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вместе с женой Леонитой они воспитывают еще двух дочерей.

Джака играет в «Байере» с 2023 года, а раньше выступал за «Арсенал» вместе с Александром Зинченко.

Его жена Леонита – модель, родом из Албании, выросла в Германии. Пара встречается с 2015 года, а в 2017 году они поженились.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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