Другие новости26 марта 2025, 01:18 | Обновлено 26 марта 2025, 01:22
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ФОТО. Экс-одноклубник Зинченка стал отцом. В третий раз
Гранит Джака в третий раз радуется отцовству
26 марта 2025, 01:18 | Обновлено 26 марта 2025, 01:22
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Полузащитник «Байера» и сборной Швейцарии Гранит Джака в третий раз стал отцом.
Радостную новость он сообщил в Instagram, опубликовав фото ручки новорожденной Неяны Джака.
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Вместе с женой Леонитой они воспитывают еще двух дочерей.
Джака играет в «Байере» с 2023 года, а раньше выступал за «Арсенал» вместе с Александром Зинченко.
Его жена Леонита – модель, родом из Албании, выросла в Германии. Пара встречается с 2015 года, а в 2017 году они поженились.
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