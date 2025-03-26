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26 марта 2025, 01:35 |
117
0

ФОТО. Легендарный футболист задолжал сотрудникам и закрыл ресторан

Райан Гиггз задолжал своим сотрудникам крупную сумму

26 марта 2025, 01:35 |
117
0
ФОТО. Легендарный футболист задолжал сотрудникам и закрыл ресторан
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гиггз

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз угодил в ещё одну неприятную историю.

Райан Гиггз задолжал 40 000 фунтов стерлингов своим сотрудникам после того, как его ресторан «George's Dining Room and Bar» в Уорсли закрылся из-за финансовых проблем.

22 сотрудника остались без денег на сумму 39 986 фунтов, а бизнес имеет общий долг в 495 145 фунтов. Райан Гиггз лично вложил 100 000 фунтов в ресторан.

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Ресторан закрылся в феврале 2025 года, и компания была передана в добровольную ликвидацию. Долги включают 117 000 фунтов перед HMRC за налоги, 15 000 фунтов за газ и 35 000 фунтов перед банком Nat West. Гиггз открыл заведение вместе с друзьями Кельвином Грегори и Берни Тейлором в 2014 году.

После этого Гиггз и Невилл создали группу GG Hospitality, которая открыла отели Hotel Football и Stock Exchange.

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фото Райан Гиггз скандал Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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