ФОТО. Легендарный футболист задолжал сотрудникам и закрыл ресторан

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз угодил в ещё одну неприятную историю.

Райан Гиггз задолжал 40 000 фунтов стерлингов своим сотрудникам после того, как его ресторан «George's Dining Room and Bar» в Уорсли закрылся из-за финансовых проблем.

22 сотрудника остались без денег на сумму 39 986 фунтов, а бизнес имеет общий долг в 495 145 фунтов. Райан Гиггз лично вложил 100 000 фунтов в ресторан.

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Ресторан закрылся в феврале 2025 года, и компания была передана в добровольную ликвидацию. Долги включают 117 000 фунтов перед HMRC за налоги, 15 000 фунтов за газ и 35 000 фунтов перед банком Nat West. Гиггз открыл заведение вместе с друзьями Кельвином Грегори и Берни Тейлором в 2014 году.

После этого Гиггз и Невилл создали группу GG Hospitality, которая открыла отели Hotel Football и Stock Exchange.