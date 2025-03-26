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  4. Барса пытается перехватить у Реала звезду, трансфер которого почти закрыт
Англия
26 марта 2025, 01:18 |
92
0

Барса пытается перехватить у Реала звезду, трансфер которого почти закрыт

Трент Александер-Арнольд заинтересовал «Барселону»

26 марта 2025, 01:18 |
92
0
Барса пытается перехватить у Реала звезду, трансфер которого почти закрыт
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Звездный фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд летом сменит команду.

У Трента летом заканчивается контракт с «Ливерпулем», который не будет продлен. Главным фаворитом на игрока считается «Реал» Мадрид. Однако «Барселона» в последние недели неоднократно контактировала с англичанином, его убеждали изменить мнение и выбрать «сине-гранатовых».

Александер-Арнольд предоставил окончательный ответ руководству «Барсы» – он мечтает играть в «Реале» и выбирает именно мадридский клуб.

В этом сезоне на клубном уровне Трент провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» уже нашли замену Тренту.

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Трент Александер-Арнольд трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Ливерпуль Барселона Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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