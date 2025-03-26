Барса пытается перехватить у Реала звезду, трансфер которого почти закрыт

Звездный фулбек «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд летом сменит команду.

У Трента летом заканчивается контракт с «Ливерпулем», который не будет продлен. Главным фаворитом на игрока считается «Реал» Мадрид. Однако «Барселона» в последние недели неоднократно контактировала с англичанином, его убеждали изменить мнение и выбрать «сине-гранатовых».

Александер-Арнольд предоставил окончательный ответ руководству «Барсы» – он мечтает играть в «Реале» и выбирает именно мадридский клуб.

В этом сезоне на клубном уровне Трент провел 39 матчей, забил 3 гола и сделал 7 ассистов. Ранее сообщалось, что в «Ливерпуле» уже нашли замену Тренту.