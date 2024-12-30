ВИДЕО. Как Циципас опозорился в матче за сборную на United Cup 2025

30 декабря проходит матчевое противостояние сборных Греции и Казахстана на United Cup 2025.

Первым на корт вышли Стефанос Циципас (АТР 11) и Александр Шевченко (АТР 78). Греческий теннисист считался явным фаворитом, однако не сумел обыграть оппонента.

Стефанос за весь поединок сделал всего один брейк, а на тай-брейке проиграл все 7 поинтов подряд. В итоге Шевченко, который на старте командный соревнований разгромно проиграл Пабло Карреньо Бусте 2:6, 1:6, одолел 11-го номера АТР со счетом 6:4, 7:6 (7:0).

Если Казахстан выиграет противостояние у Греции, то выйдет в плей-офф United Cup.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко