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  4. ВИДЕО. Как Циципас опозорился в матче за сборную на United Cup 2025
ATP
30 декабря 2024, 07:17 |
425
0

ВИДЕО. Как Циципас опозорился в матче за сборную на United Cup 2025

Смотрите видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко

30 декабря 2024, 07:17 |
425
0
ВИДЕО. Как Циципас опозорился в матче за сборную на United Cup 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

30 декабря проходит матчевое противостояние сборных Греции и Казахстана на United Cup 2025.

Первым на корт вышли Стефанос Циципас (АТР 11) и Александр Шевченко (АТР 78). Греческий теннисист считался явным фаворитом, однако не сумел обыграть оппонента.

Стефанос за весь поединок сделал всего один брейк, а на тай-брейке проиграл все 7 поинтов подряд. В итоге Шевченко, который на старте командный соревнований разгромно проиграл Пабло Карреньо Бусте 2:6, 1:6, одолел 11-го номера АТР со счетом 6:4, 7:6 (7:0).

Если Казахстан выиграет противостояние у Греции, то выйдет в плей-офф United Cup.

United Cup 2025. Расписание и результаты матчей

Видеообзор матча Стефанос Циципас – Александр Шевченко

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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