ФОТО. Девушка Таловерова показала, где они живут. Это «замок»

Девушка защитника «Плимутa» и сборной Украины Максима Таловёрова, Елизавета, поддерживает его в Англии после травмы, из-за которой он может не сыграть до конца сезона.

Елизавета поделилась в соцсетях фото с места их проживания, отметив: «В этом замке мы живём».

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Из-за травмы 24-летний футболист пропустил матчи национальной сборной и может не помочь клубу, который борется за выживание в Чемпионшипе.

Пара также готовится к свадьбе после признания Таловёрова. Он надеется восстановиться к концу апреля.

Если клуб вылетит, Максим может покинуть «Плимут».