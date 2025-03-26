ФОТО. Девушка Таловерова показала, где они живут. Это «замок»
Максим Таловеров и его возлюбленная живут в замке
Девушка защитника «Плимутa» и сборной Украины Максима Таловёрова, Елизавета, поддерживает его в Англии после травмы, из-за которой он может не сыграть до конца сезона.
Елизавета поделилась в соцсетях фото с места их проживания, отметив: «В этом замке мы живём».
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Из-за травмы 24-летний футболист пропустил матчи национальной сборной и может не помочь клубу, который борется за выживание в Чемпионшипе.
Пара также готовится к свадьбе после признания Таловёрова. Он надеется восстановиться к концу апреля.
Если клуб вылетит, Максим может покинуть «Плимут».
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