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26 марта 2025, 01:49 |
59
1

ФОТО. Девушка Таловерова показала, где они живут. Это «замок»

Максим Таловеров и его возлюбленная живут в замке

26 марта 2025, 01:49 |
59
1
ФОТО. Девушка Таловерова показала, где они живут. Это «замок»
Instagram. Максим Таловеров и его возлюбленная Елизавета

Девушка защитника «Плимутa» и сборной Украины Максима Таловёрова, Елизавета, поддерживает его в Англии после травмы, из-за которой он может не сыграть до конца сезона.

Елизавета поделилась в соцсетях фото с места их проживания, отметив: «В этом замке мы живём».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Из-за травмы 24-летний футболист пропустил матчи национальной сборной и может не помочь клубу, который борется за выживание в Чемпионшипе.

Пара также готовится к свадьбе после признания Таловёрова. Он надеется восстановиться к концу апреля.

Если клуб вылетит, Максим может покинуть «Плимут».

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фото Максим Таловеров Плимут Чемпионшип девушки чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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