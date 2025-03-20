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  4. ВИДЕО. Минус восьмая ракетка. Прошлогодняя финалистка вылетела из Майами
WTA
20 марта 2025, 23:01 |
424
0

ВИДЕО. Минус восьмая ракетка. Прошлогодняя финалистка вылетела из Майами

Елена Рыбакина сенсационно проиграла Эшлин Крюгер во 2-м круге тысячника

20 марта 2025, 23:01 |
424
0
ВИДЕО. Минус восьмая ракетка. Прошлогодняя финалистка вылетела из Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Эшлин Крюгер

Американская теннисистка Эшлин Крюгер (WTA 40) вышла в 3-й раунд хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В 1/32 финала американка в трех сетах переиграла восьмую ракетку мира Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 8) за 1 час и 52 минуты.

WTA 1000 Майами. Хард. 1/32 финала

Эшлин Крюгер (США) – Елена Рыбакина (Казахстан) [7] – 6:4, 2:6, 6:4

Это была первая встреча соперниц.

Крюгер провела седьмое противостояние против представительницы топ-10 рейтинга WTA и впервые одержала победу.

Рыбакина в 2024 году дошла до финала на кортах Майами. Тогда в решающем поединке она уступила Даниэль Коллинс.

В 1/16 финала тысячника Эшлин сыграет против 26-й сеяной Лейлы Фернандес.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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