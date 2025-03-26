Кремень дозаявил ряд игроков и поставил задание на вторую часть сезона
Зарплату футболистам начнут начислять с марта
Как стало известно Sport.ua, в последние дни перволиговый клуб «Кремень» подписал контракты с 20 футболистами.
После окончания первой части первенства всем игрокам «Кременя» был предоставлен статус свободных агентов и возможность трудоустроиться в других более амбициозных командах. Однако этим шансом воспользовались далеко не все. Сразу 14 футболистов решили остаться в «Кремене», правда, начислять зарплату им начнут с марта.
А последними узаконили свои отношения с «Кременем» Богдан Мельник из киевского «Локомотива», Георгий Ковальский из запорожского «Металлурга» и Алексей Жданович, вернувшийся в Кременчуг после пересмотра в «Александрии-2».
Клубное руководство поставило перед командой задачу сохранить прописку в Первой лиге.
«Кремень» занимает 16 место в группе Выбывание, набрав 9 очков. 31 марта команда из Кременчуга будет принимать тернопольскую «Ниву» в Горишних Плавнях.
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