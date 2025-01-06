«Это не секрет». Забарный – о результатах Борнмута в текущем сезоне

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный оценил игру английского клуба в текущем сезоне и прокомментировал результаты команды:

«Чесно говоря, у нас нет никакого секрета, чтобы объяснить результаты «Борнмута» в этом сезоне. У нас появилось больше уверенности благодаря тем играм, которые мы уже провели.

Вся команда вместе строила то, что видят болельщики. У нас сильный менталитет, поэтому мы хотим продолжать двигаться в этом направлении. Я видел прогресс в прошлом сезоне и понимал, что «Борнмут» может показывать отличные результаты.

Не хочу ничего загадывать. Мы можем подняться выше или опуститься ниже. Важно сосредоточиться на следующей игре. Вы ведь знаете, что означает играть в Премьер-лиге», – подытожил Забарный.

«Борнмут» набрал 33 балла и занимает седьмое место в чемпионате. В следующем поединке подопечные Андони Ираолы сыграют против «Вест Бромвич» в Кубке Англии.