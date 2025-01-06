Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это не секрет». Забарный – о результатах Борнмута в текущем сезоне
Англия
06 января 2025, 10:56 |
639
0

«Это не секрет». Забарный – о результатах Борнмута в текущем сезоне

Украинский защитник оценил игру английского клуба в чемпионате

06 января 2025, 10:56 |
639
0
«Это не секрет». Забарный – о результатах Борнмута в текущем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Борнмут

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный оценил игру английского клуба в текущем сезоне и прокомментировал результаты команды:

«Чесно говоря, у нас нет никакого секрета, чтобы объяснить результаты «Борнмута» в этом сезоне. У нас появилось больше уверенности благодаря тем играм, которые мы уже провели.

Вся команда вместе строила то, что видят болельщики. У нас сильный менталитет, поэтому мы хотим продолжать двигаться в этом направлении. Я видел прогресс в прошлом сезоне и понимал, что «Борнмут» может показывать отличные результаты.

Не хочу ничего загадывать. Мы можем подняться выше или опуститься ниже. Важно сосредоточиться на следующей игре. Вы ведь знаете, что означает играть в Премьер-лиге», – подытожил Забарный.

«Борнмут» набрал 33 балла и занимает седьмое место в чемпионате. В следующем поединке подопечные Андони Ираолы сыграют против «Вест Бромвич» в Кубке Англии.

По теме:
Решится судьба. Известно, когда будут готовы результаты пробы B Мудрика
Вулверхэмптон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Полгода в клубе. Полузащитник Ромы может перебраться в Англию
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Андони Ираола
Микола Титюк Источник: ФК Борнмут
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
Футбол | 05 января 2025, 22:51 1
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби
«Рома бы не забила». Испанский журналист расхвалил Довбика за игру в дерби

Бруно Алемани отметил действия Артема в двух голах

Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Футбол | 05 января 2025, 15:54 1
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов
Легендарная американская рок-группа выступит на финале Лиги чемпионов

Группа Linkin Park стане гостем футбольного свята

14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 06.01.2025, 01:47
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
14 раундов буллитов. Определен бронзовый призер молодежного ЧМ по хоккею
Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
Футбол | 06.01.2025, 12:06
Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
Довбик четырьмя словами отреагировал на победу Ромы в римском дерби
ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой
Футбол | 06.01.2025, 08:20
ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой
ФОТО. Мамский вайб. Жена Ефима Конопли блеснула своей фигурой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
Определен лучший супертяж в истории бокса. Какой украинец обогнал Усика?
05.01.2025, 07:51 5
Бокс
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50 1
Футбол
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
Усик назвал единственного боксера в мире, который лучше него
04.01.2025, 08:49 12
Бокс
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
04.01.2025, 22:23 3
Футбол
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
04.01.2025, 10:08 12
Футбол
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
ВИДЕО. Усик стал миллиардером, а Джошуа назвал следующего соперника
05.01.2025, 16:10
Бокс
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
04.01.2025, 18:50 4
Бокс
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
Месси получит от Байдена высшую награду США. Известно, за что
04.01.2025, 15:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем