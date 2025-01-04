Впервые в истории. Борнмут с Забарным установил клубный рекорд в АПЛ

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.

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«Борнмут» не проигрывает в последних восьми матчах чемпионата. Восьмиматчевая беспроигрышная серия «вишен» является новым клубным рекордом в АПЛ.

В настоящее время «Борнмут» занимает седьмую строчку в чемпионате Англии, имея в активе 33 очка.