Впервые в истории. Борнмут с Забарным установил клубный рекорд в АПЛ
«Вишни» имеют серию без поражений из восьми поединков
4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».
Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.
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«Борнмут» не проигрывает в последних восьми матчах чемпионата. Восьмиматчевая беспроигрышная серия «вишен» является новым клубным рекордом в АПЛ.
В настоящее время «Борнмут» занимает седьмую строчку в чемпионате Англии, имея в активе 33 очка.
WWWDWDDW 📈— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) January 4, 2025
Making #afcb history with a gr8️⃣ unbeaten PL run 🙌 pic.twitter.com/nwPT3l61JF
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