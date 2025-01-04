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Англия
04 января 2025, 22:35 | Обновлено 04 января 2025, 23:03
1516
0

Впервые в истории. Борнмут с Забарным установил клубный рекорд в АПЛ

«Вишни» имеют серию без поражений из восьми поединков

04 января 2025, 22:35 | Обновлено 04 января 2025, 23:03
1516
0
Впервые в истории. Борнмут с Забарным установил клубный рекорд в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 января состоялся матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Борнмут» и «Эвертон».

Поединок прошел на стадионе «Vitality Stadium» в Борнмуте. Победу в матче одержали хозяева со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Борнмут» не проигрывает в последних восьми матчах чемпионата. Восьмиматчевая беспроигрышная серия «вишен» является новым клубным рекордом в АПЛ.

В настоящее время «Борнмут» занимает седьмую строчку в чемпионате Англии, имея в активе 33 очка.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Эвертон рекорд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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