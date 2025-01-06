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Испания
06 января 2025, 09:48 |
285
0

Экс-игрок Челси и Атлетико может оказаться в аутсайдере Ла Лиги

Диего Коста собирается вернуться в европейский чемпионат

06 января 2025, 09:48 |
285
0
Экс-игрок Челси и Атлетико может оказаться в аутсайдере Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Коста

Испанский форвард Диего Коста может продолжить карьеру в европейском чемпионате – агент игрока ведет переговоры с клубом испанской Ла Лиги.

Сообщается, что последняя команда чемпионата – «Вальядолид» – заинтересована в подписании краткосрочного соглашения с бывшим футболистом «Атлетико» и «Челси».

Коста в 2023 году покинул Европу и перешел в бразильский «Ботафого», а позже перебрался в «Гремио». В последнем сезоне провел 27 матчей за клуб во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. С 1 января испанец пребывает в статусе свободного агента.

«Вальядолид» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата – в активе клуба 12 баллов.

Ранее сообщалось, что «Реал» может отпустить звездного полузащитника в английский чемпионат.

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Микола Титюк Источник: Footmercato
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