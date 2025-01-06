Трансферная бомба. Реал может очень дешево попрощаться со звездным игроком

«Ливерпуль» может подписать французского полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб готов предложить за футболиста 50 миллионов евро: 35 из них сразу, а 15 в качестве бонусов. Следует отметить, что Орельен присоединился к «сливочным» за 80 миллионов евро.

Помимо «красных», за игрока поборется еще один английский гранд в лице «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел замену Салаху в «Реале».