Англия06 января 2025, 01:24 | Обновлено 06 января 2025, 01:40
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Трансферная бомба. Реал может очень дешево попрощаться со звездным игроком
Орельен Тчуамени может стать игроком «Ливерпуля»
06 января 2025, 01:24 | Обновлено 06 января 2025, 01:40
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«Ливерпуль» может подписать французского полузащитника мадридского «Реала» Орельена Тчуамени, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб готов предложить за футболиста 50 миллионов евро: 35 из них сразу, а 15 в качестве бонусов. Следует отметить, что Орельен присоединился к «сливочным» за 80 миллионов евро.
Помимо «красных», за игрока поборется еще один английский гранд в лице «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел замену Салаху в «Реале».
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