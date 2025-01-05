Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала
Англия
05 января 2025, 16:27 | Обновлено 05 января 2025, 17:43
3090
3

Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала

Родриго может продолжить карьеру в АПЛ

05 января 2025, 16:27 | Обновлено 05 января 2025, 17:43
3090
3
Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Звездный нападающий «Реала» Родриго может перейти в «Ливерпуль», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот считает, что бразилец может стать заменой для звездного вингера Мохамеда Салаха, который может покинуть клуб летом. «Ливерпуль» попытается подписать игрока летом.

Веб-портал Transfermrkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Родриго в 100 миллионов евро. Контракт бразильца с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Родриго может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По теме:
Центральный матч тура. Стали известны составы на матч Ливерпуль – МЮ
ОФИЦИАЛЬНО. Автор первого в истории гола Полесья в еврокубках покинул клуб
Депортиво Минера – Реал. Шанс для Лунина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Родриго Гоес Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: El Nacional
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Футбол | 04 января 2025, 22:23 2
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч
Флик требует от руководства Барселоны трансфер. Известно, кого хочет коуч

Немецкий специалист настаивает на подписании форварда

У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
Бокс | 04 января 2025, 18:50 3
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»
У Усика могут украсть бой с Дюбуа. Даниэлю бросил вызов «новый Майк Тайсон»

Мозес Итаума хочет стать самым молодым чемпионом мира

7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей | 05.01.2025, 01:31
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
7 шайб и овертайм. Определен первый финалист молодежного ЧМ по хоккею
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 05.01.2025, 17:05
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
Футбол | 05.01.2025, 10:09
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
«Трудно его игнорировать». Мудрик попал в команду худших игроков АПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
я бы лучше Браима взял. 
он менее распиарен, но по таланту не меньше
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Нет никакого смысла». Усику посоветовали не проводить реванш с Дюбуа
«Нет никакого смысла». Усику посоветовали не проводить реванш с Дюбуа
03.01.2025, 17:26 6
Бокс
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
Это 100%. Чемпион мира бросил вызов Усику, этого боя хочет промоутер Джошуа
04.01.2025, 19:09 3
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
Фрэнк УОРРЕН: «Пересмотрел реванш Усик – Фьюри еще раз, это полная ерунда»
05.01.2025, 08:50 9
Бокс
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
Аль-Шейх выбрал соперника для Усика. Что нужно для организации боя?
04.01.2025, 07:58 8
Бокс
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
Внезапно умер экс-воротарь Днепра и известный тренер голкиперов в Украине
04.01.2025, 20:50
Футбол
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
Шахтер готовит трансфер футболиста одного из самых титулованных клубов мира
04.01.2025, 21:09 27
Футбол
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
04.01.2025, 10:08 12
Футбол
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
Капитан сборной Украины может покинуть гранд УПЛ. Назван претендент
03.01.2025, 20:24 74
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем