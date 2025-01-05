Ливерпуль нашел замену Мохамеду Салаху. Это звездный нападающий Реала

Звездный нападающий «Реала» Родриго может перейти в «Ливерпуль», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер «мерсисайдцев» Арне Слот считает, что бразилец может стать заменой для звездного вингера Мохамеда Салаха, который может покинуть клуб летом. «Ливерпуль» попытается подписать игрока летом.

Веб-портал Transfermrkt оценивает трансферную стоимость 23-летнего Родриго в 100 миллионов евро. Контракт бразильца с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Родриго провел за «Реал» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Родриго может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».