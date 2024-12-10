Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Англия
10 декабря 2024, 21:08 |
2458
2

Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд

«Горожане» интересуются Родриго, а для «Реала» цель – Холанд

10 декабря 2024, 21:08 |
2458
2
Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Между «Реалом» и «Манчестер Сити» может состояться обмен звездными футболистами.

По информации Elgoldigital, «Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру мадридцев Родриго, в футболисте лично заинтересован Жузеп Гвардиола. «Реал» в свою очередь интересуется Эрлингом Холандом. Мадридцы готовы предложить обмен Родриго на Холанда с доплатой со своей стороны. К такой идее скептически относится сам Гвардиола, он не хочет продавать Холанда.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересовался еще одной звездой АПЛ – Коулом Палмером, однако позже мадридцы отказались от этой идеи из-за большой цены англичанина.

По теме:
Возвращение звезды. Известны составы на матч Аталанта – Реал
Результативный вингер. Клуб УПЛ интересуется игроком из-за границы
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Эрлинг Холанд Родриго Гоес
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
Бокс | 10 декабря 2024, 08:24 0
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика

Бывший боксер высказался о титуле абсолютного чемпиона мира

Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Футбол | 10 декабря 2024, 13:31 5
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование

Минай может сняться с Первой лиги Украины

«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
Бокс | 10.12.2024, 13:24
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Футбол | 10.12.2024, 13:02
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 20:01
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аталанта – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
TarasTaras94
Вінгерів у них вистачає, а от Холанд такий один, був би дивний трансфер...особливо після продажу Альвареса влітку 
Ответить
0
8number
Холанда хіба що на Мбапе міняти. Інакше то дурня все.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
Вызывал на бой Усика. Экс-чемпион мира дебютировал в супертяжелом весе
09.12.2024, 17:27 1
Бокс
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
09.12.2024, 17:45 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем