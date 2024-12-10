Реал и Ман Сити могут произвести обмен звездами. В нем фигурирует Холанд

Между «Реалом» и «Манчестер Сити» может состояться обмен звездными футболистами.

По информации Elgoldigital, «Манчестер Сити» проявляет интерес к вингеру мадридцев Родриго, в футболисте лично заинтересован Жузеп Гвардиола. «Реал» в свою очередь интересуется Эрлингом Холандом. Мадридцы готовы предложить обмен Родриго на Холанда с доплатой со своей стороны. К такой идее скептически относится сам Гвардиола, он не хочет продавать Холанда.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересовался еще одной звездой АПЛ – Коулом Палмером, однако позже мадридцы отказались от этой идеи из-за большой цены англичанина.