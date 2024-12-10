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Испания
10 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:46
1988
0

Реал отказался от трансфера Палмера. Переса шокировал ответ Челси

Лондонский клуб запросил за игрока 200 миллионов евро

10 декабря 2024, 19:26 | Обновлено 10 декабря 2024, 19:46
1988
0
Реал отказался от трансфера Палмера. Переса шокировал ответ Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Мадридский «Реал» интересовался английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером.

Однако, по информации испанских СМИ, «сливочные» довольно быстро вышли из переговоров по трансферу. «Реал» обращался к аристократам по поводу Палмера, но лондонский «Челси» запросил за трансфер Коула 200 миллионов евро. Перес был поражен такой суммой и завершил переговоры.

В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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