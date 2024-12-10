Реал отказался от трансфера Палмера. Переса шокировал ответ Челси
Лондонский клуб запросил за игрока 200 миллионов евро
Мадридский «Реал» интересовался английским полузащитником лондонского «Челси» Коулом Палмером.
Однако, по информации испанских СМИ, «сливочные» довольно быстро вышли из переговоров по трансферу. «Реал» обращался к аристократам по поводу Палмера, но лондонский «Челси» запросил за трансфер Коула 200 миллионов евро. Перес был поражен такой суммой и завершил переговоры.
В сезоне 2024/25 Коул Палмер провел 17 матчей на клубном уровне, отметившись 11 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
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