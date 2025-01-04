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Украина. Премьер лига
04 января 2025, 10:43 | Обновлено 04 января 2025, 10:44
83
0

Исполнилось – 23. УАФ и Динамо поздравили Ваната с Днем рождения

Праздничный день для форварда

04 января 2025, 10:43 | Обновлено 04 января 2025, 10:44
83
0
Исполнилось – 23. УАФ и Динамо поздравили Ваната с Днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Владислав Ванат отмечает свое 23-летие.

«Поздравляем Владислава с Днем рождения, желаем дальнейшего постоянного прогресса, новых вызовов, достижений и побольше голов! Крепкого здоровья, осуществления мечты, победы и трофеи вместе с клубом», – написано на сайте «Динамо».

Начал футбольную карьеру Владислав на уровне молодежной команды «Динамо». Установив рекорд молодежного первенства по количеству голов в течение одного сезона, форвард присоединился к основной команде, за которую дебютировал 9 мая 2021 года. Также футболист провел сезон-2021/22 на правах аренды в «Черноморце».

На клубном нападающий провел 113 матчей, в которых оформил 43 гола и 18 ассистов.

В составе национальной сборной Ванат провел девять поединков, однако удалось отличиться одним забить мячом.

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Владислав Ванат Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола день рождения
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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