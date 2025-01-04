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04 января 2025, 05:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:04
135
1

Украина – Марокко. ЧМ по медиафутболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 января в 20:00 матч 2-го раунда турнира 2025 Kings World Cup Nations

04 января 2025, 05:23 | Обновлено 04 января 2025, 06:04
135
1
Украина – Марокко. ЧМ по медиафутболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
UA Steel

Сборная Украины продолжает выступление в чемпионате мира 2025 по медиафутболу – 2025 Kings World Cup Nations.

Украинская команда в матче утешительного раунда 4 января в 20:00 сыграет против команды Марокко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят в итальянском Милане, финал будет сыгран 12 января в Турине на Allianz Stadium. Турнир проводится по особым правилам футбола 7x7. Сборная Украины создана на базе клуба UA Steel, который летом участвовал в турнире Kings World Cup.

За сборную Украины выступают известные футболисты: Денис Бойко, Жуниор Мораес, Евгений Коноплянка, Денис Олейник, Юрий Панькив, Николай Морозюк. Также в состав включены несколько игроков сборной Украины по socca, которая стала вице-чемпионом мира 2023. Главный тренер команды – Валерий Федорчук.

Накануне старта на ЧМ сине-желтые в спаррингах обыграли команду Саудовской Аравии (3:1) и сыграли вничью с Марокко (5:5), с которой и встретятся 4 января в утешительном раунде. В первом раунде сборная Украины проиграла Турции (0:5), а команда Марокко уступила Колумбии (1:4).

Проигравшая команда – Украина или Марокко – вылетит из турнира. Победитель матча утешительного раунда получит право сыграть матч за выход в четвертьфинал против Японии, которая победила Италию (3:1) в первом раунде, но проиграла Аргентине (1:2) во втором. Аргентина и США после двух побед пробились в 1/4 финала.

2025 Kings World Cup Nations

2-й раунд. Милан (Италия), 3–4 января 2025

Украина – Марокко. ЧМ по медиафутболу. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матчей проводится на платформе Київстар ТБ и на Twitch-канале Михаила Лебиги

📺 Видеотрансляция

Заявка сборной Украины на турнир 2025 Kings World Cup Nations

  • Вратари: 71. Денис Бойко, 79. Юрий Панькив
  • Защитники: 3. Андрей Заграничный, 23. Егор Галкин, 33. Иван Карапинка, 99. Николай Морозюк
  • Полузащитники: 7. Денис Сандецкий, 10. Евгений Коноплянка, 11. Денис Олейник, 17. Виталий Мельник, 21. Андрей Цопа
  • Нападающий: 27. Денис Токарь, 94. Жуниор Мораес
  • Главный тренер: Валерий Федорчук
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медиафутбол Kings World Cup UA Steel Украина - Марокко Денис Олейник Денис Бойко Николай Морозюк Валерий Федорчук Евгений Коноплянка Жуниор Мораес Юрий Панькив Виталий Мельник Андрей Цопа Денис Сандецкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Walle
Це нам знову дивитись, як коноплянка тягає той м'яч на фланзі і ніяк не може нормально пробити? Ок
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