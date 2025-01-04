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  4. Суркис вытеснил. Динамо расторгло контракт с голкипером
Украина. Премьер лига
04 января 2025, 10:31 |
1644
6

Суркис вытеснил. Динамо расторгло контракт с голкипером

Никита Гудименко покинул столичную команду

04 января 2025, 10:31 |
1644
6
Суркис вытеснил. Динамо расторгло контракт с голкипером
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Киевское «Динамо» расторгло контракт с украинским вратарем юношеской команды клуба Никитой Гудименко, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, прекращение сотрудничества между столичным клубом и 18-летним футболистом произошло по обоюдному согласию сторон.

Никита Гудименко является воспитанником киевского «Локомотива» и присоединился к киевскому «Динамо» в марте 2023 года. В этом сезоне на его счету лишь 3 матча в «Динамо» Киев U-19, ведь основным голкипером команды является Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.

Ранее Григорий Суркис написал стихотворение о житомирском «Полесье».

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Украины по футболу U-19 расторжение контракта трансферы трансферы УПЛ Вячеслав Суркис
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
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Комментарии 6
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AK.228
Логично же.. Суркис лучше просто 
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+2
zhyr
зараз почнеться))
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+1
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Falko
"Витіснив" ) Це тіпа Гудименко був основним, але прийшов Слава і витіснив. Цей Нікіта за динамівську молодіжку за майже 2 роки в команді зіграв неповних 2,5 матчі. Навіть коли Суркіс в оренді за Зорю стрибав.
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0
as and
почнеться.почнеться тільки не зараз). цей Вячеслав такий самий син суркісяна як і Ярмоленко як і Ярмолюк.)-і чого це ці троє так схожі))?-а це ребус..скандинавський ребус.)Шева не дасть збрехати).
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-1
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