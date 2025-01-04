Суркис вытеснил. Динамо расторгло контракт с голкипером

Киевское «Динамо» расторгло контракт с украинским вратарем юношеской команды клуба Никитой Гудименко, сообщает издание Динамомания.

По информации источника, прекращение сотрудничества между столичным клубом и 18-летним футболистом произошло по обоюдному согласию сторон.

Никита Гудименко является воспитанником киевского «Локомотива» и присоединился к киевскому «Динамо» в марте 2023 года. В этом сезоне на его счету лишь 3 матча в «Динамо» Киев U-19, ведь основным голкипером команды является Вячеслав Суркис – сын Григория Суркиса.

Ранее Григорий Суркис написал стихотворение о житомирском «Полесье».