Кроос нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок аутсайдера Серии А

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, обратить внимание на 20-летнего футболиста «сливочным» посоветовал бывший хавбек королевского клуба Тони Кроос. Он считает Нико идеальным игроком для усиления полузащиты «галактикос».

Нико Пас является бывшим игроком «Реал» и покинул клуб лишь летом 2024 года, присоединившись к «Комо». В составе итальянской команды он провел 17 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом.