Кроос нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок аутсайдера Серии А
Нико Пас может покинуть «Комо»
Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание El Gol Digital.
По информации источника, обратить внимание на 20-летнего футболиста «сливочным» посоветовал бывший хавбек королевского клуба Тони Кроос. Он считает Нико идеальным игроком для усиления полузащиты «галактикос».
Нико Пас является бывшим игроком «Реал» и покинул клуб лишь летом 2024 года, присоединившись к «Комо». В составе итальянской команды он провел 17 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом.
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