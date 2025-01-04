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  4. Кроос нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок аутсайдера Серии А
Испания
04 января 2025, 11:19 |
1209
1

Кроос нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок аутсайдера Серии А

Нико Пас может покинуть «Комо»

04 января 2025, 11:19 |
1209
1
Кроос нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок аутсайдера Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Мадридский «Реал» интересуется аргентинским полузащитником итальянского «Комо» Нико Пасом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, обратить внимание на 20-летнего футболиста «сливочным» посоветовал бывший хавбек королевского клуба Тони Кроос. Он считает Нико идеальным игроком для усиления полузащиты «галактикос».

Нико Пас является бывшим игроком «Реал» и покинул клуб лишь летом 2024 года, присоединившись к «Комо». В составе итальянской команды он провел 17 матчей, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Жироны» Мигелем Гутьерресом.

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Нико Пас Тони Кроос Реал Мадрид Комо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: El Gol Digital
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Комментарии 1
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T-800
Реал может и усилит, как Гарначо - Манчестер Юнайтед, но сборную (Аргентины) зачёркнуто пока нет по большому счёту.
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