Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии. Ювентус проиграл Милану (1:2) в саудовском Эр-Рияде.

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22-летний Франсишку Консейсау не вышел на игру в составе туринской команды из-за травмы, полученной на разминке.

Его отец, 50-летний Сержиу Консейсау недавно возглавил Милан и руководил командой с тренерского мостика.

Милан отыгрался, выиграл матч со счетом 2:1 и вышел в финал.

После матча Франсишку трогательно обнял и поздравил отца с победой.

6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.

Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына