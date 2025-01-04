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Италия
04 января 2025, 03:47 | Обновлено 04 января 2025, 03:51
126
0

Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына

Франсишку Консейсау не вышел на игру из-за травмы, полученной на разминке

04 января 2025, 03:47 | Обновлено 04 января 2025, 03:51
126
0
Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу и Франсишку Консейсау

Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии. Ювентус проиграл Милану (1:2) в саудовском Эр-Рияде.

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22-летний Франсишку Консейсау не вышел на игру в составе туринской команды из-за травмы, полученной на разминке.

Его отец, 50-летний Сержиу Консейсау недавно возглавил Милан и руководил командой с тренерского мостика.

Милан отыгрался, выиграл матч со счетом 2:1 и вышел в финал.

После матча Франсишку трогательно обнял и поздравил отца с победой.

6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.

Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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