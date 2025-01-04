Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына
Франсишку Консейсау не вышел на игру из-за травмы, полученной на разминке
Вечером 3 января прошел полуфинальный матч Суперкубка Италии. Ювентус проиграл Милану (1:2) в саудовском Эр-Рияде.
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22-летний Франсишку Консейсау не вышел на игру в составе туринской команды из-за травмы, полученной на разминке.
Его отец, 50-летний Сержиу Консейсау недавно возглавил Милан и руководил командой с тренерского мостика.
Милан отыгрался, выиграл матч со счетом 2:1 и вышел в финал.
После матча Франсишку трогательно обнял и поздравил отца с победой.
6 января в Эр-Рияде в финале за Суперкубок Италии сыграют Интер и Милан.
Сын поздравил отца. Консейсау-тренер с Миланом переиграл Юве, команду сына
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