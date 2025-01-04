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Испания
04 января 2025, 10:07 | Обновлено 04 января 2025, 10:23
349
0

Аргентинский гранд заинтересован в экс-игроке Ман Юнайтеда и ПСЖ

Андер Эррера близок к переезду в «Бока Хуниорс»

04 января 2025, 10:07 | Обновлено 04 января 2025, 10:23
349
0
Аргентинский гранд заинтересован в экс-игроке Ман Юнайтеда и ПСЖ
IMAGO. Андер Эррера

Полузащитник «Атлетик» Бильбоа Андер Эррера может перебраться в команду «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб стремится подписать игрока во время летнего трансферного окна, поскольку соглашение Андера с «Атлетиком» действительно до лета 2025 года.

В свою очередь Эррера не прочь сменить команду, поскольку испанец потерял место в стартовом составе.

В этом сезоне полузащитник отбегал 13 матчей, однако полезным действием отличиться не смог. Однако Андеру удалось заработать две желтые карточки.

Годами ранее Эррера представлял цвета клубов «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.

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Андер Эррера Атлетик Бильбао Бока Хуниорс чемпионат Испании по футболу чемпионат Аргентины по футболу Ла Лига трансферы Ла Лиги
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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