Аргентинский гранд заинтересован в экс-игроке Ман Юнайтеда и ПСЖ
Андер Эррера близок к переезду в «Бока Хуниорс»
Полузащитник «Атлетик» Бильбоа Андер Эррера может перебраться в команду «Бока Хуниорс».
Аргентинский клуб стремится подписать игрока во время летнего трансферного окна, поскольку соглашение Андера с «Атлетиком» действительно до лета 2025 года.
В свою очередь Эррера не прочь сменить команду, поскольку испанец потерял место в стартовом составе.
В этом сезоне полузащитник отбегал 13 матчей, однако полезным действием отличиться не смог. Однако Андеру удалось заработать две желтые карточки.
Годами ранее Эррера представлял цвета клубов «Манчестер Юнайтед» и ПСЖ.
Adelanto exclusivo en #Lopez910 por @radiolared que Boca preguntó condiciones por Ander Herrera. El volante español de 35 años juega en Bilbao y fue compañero de Rojo y de Cavani. Tiene contrato con el club vasco hasta junio 2025. El jugador ya habia dicho en reiteradas ocasiones…— Augusto Cesar (@Augustocesar22) January 2, 2025
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