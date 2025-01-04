Полгода в клубе. Футболист Ромы может перебраться в турецкий гранд

Защитник итальянской «Ромы» Марио Эрмосо может перебраться в «Фенербахче» – наставник турецкого гранда Жозе Моуриньо лично заинтересован в трансфере испанца.

Переговоры между клубами проходят успешно и близятся к завершению. Эрмосо не сумел стать игроком основного состава и планирует попробовать сови силы в другом чемпионате.

«Фенербахче» сначала хотел взять защитника в аренду с правом выкупа, но руководство «Ромы» отвергло этот вариант и сообщило турецкому клубу, что рассматривает только полноценный трансфер.

Эрмосо присоединился к римскому клубу полгода назад – перешел из мадридского «Атлетико» на правах свободного агента. В этом сезоне испанец провел за «Рому» 13 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Его контракт с итальянским клубом заканчивается 30 января 2027 года.

Ранее сообщалось, что Эрмосо прокомментировал возможный трансфер в мадридский «Реал».