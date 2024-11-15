«Я не исключаю этот вариант». Одноклубник Довбика – о переходе в Реал

Испанский центрбек «Ромы» Марио Эрмосо прокомментировал слухи о его переходе в «Реал»:

«Многие друзья говорили мне об этом. Это честь, когда к вам обращаются такие клубы. Я учился в академии «Реала», и я благодарен за все, чему они меня научили. Мне 29 лет, большую часть моей карьеры провел в Испании, мне нравится футбол Ла Лиги, и пребывание в родной стране значительно легче. Я не исключаю этот вариант».

«Королевский клуб» хочет подписать центрбека на замену травмированному Эдеру Милитао. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 29-летнего Эрмосо в 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Марио сыграл за «Рому» во всех турнирах 9 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что другой центрбек «Ромы» Эван Н'Дика может перейти в «Реал».