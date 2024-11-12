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  4. Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Испания
12 ноября 2024, 13:46 |
1072
0

Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы

Королевский клуб интересуется одноклубником Артема Довбика – Марио Эрмосо

12 ноября 2024, 13:46 |
1072
0
Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Марио Эрмосо

Мадридский «Реал» интересуется испанским защитником римской «Ромы» Марио Эрмосо, сообщает издание Marca.

По информации источника, 29-летний футболист, который является воспитанником королевского клуба, был бы рад вернуться в родную для себя Ла Лигу.

Напомним, в составе «сливочных» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а в «Роме» Эрмосо делит раздевалку с другим игроком «сине-желтой» сборной - Артемом Довбыком.

Летом 2024 года Марио Эрмосо на правах свободного агента присоединился к «Роме» и за это время провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.

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Марио Эрмосо Рома Рим Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Marca
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