Будет помогать Лунину? Реал нацелился на летнего новичка Ромы

Мадридский «Реал» интересуется испанским защитником римской «Ромы» Марио Эрмосо, сообщает издание Marca.

По информации источника, 29-летний футболист, который является воспитанником королевского клуба, был бы рад вернуться в родную для себя Ла Лигу.

Напомним, в составе «сливочных» выступает украинский голкипер Андрей Лунин, а в «Роме» Эрмосо делит раздевалку с другим игроком «сине-желтой» сборной - Артемом Довбыком.

Летом 2024 года Марио Эрмосо на правах свободного агента присоединился к «Роме» и за это время провел 9 матчей на клубном уровне, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.