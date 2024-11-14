Замена Милитао. Одноклубник Довбика может перейти в Реал

Центрбек «Ромы» Эван Н'Дика может перейти к «Реалу», сообщает Fichajes.

Мадридский клуб ищет замену травмированному защитнику Эдеру Милитао. По информации источника, «Реал» нацелился на центрбека «Ромы» и готов сделать предложение по трансферу Н'Дики в зимнее трансферное окно.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего защитника в 25 миллионов евро. Контракт центрбека с «Ромой» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Н'Дика провел за римский клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился голевой передачей один раз.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует расставаться с травмированным Давидом Алабой.