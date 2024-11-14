Замена Милитао. Одноклубник Довбика может перейти в Реал
Эван Н'Дика может продолжить карьеру в Мадриде
Центрбек «Ромы» Эван Н'Дика может перейти к «Реалу», сообщает Fichajes.
Мадридский клуб ищет замену травмированному защитнику Эдеру Милитао. По информации источника, «Реал» нацелился на центрбека «Ромы» и готов сделать предложение по трансферу Н'Дики в зимнее трансферное окно.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего защитника в 25 миллионов евро. Контракт центрбека с «Ромой» рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Н'Дика провел за римский клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых отличился голевой передачей один раз.
Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует расставаться с травмированным Давидом Алабой.
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