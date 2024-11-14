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Испания
14 ноября 2024, 21:08 |
339
1

Реал не планирует расставаться с травмированным защитником

Давид Алаба после нового года планирует вернуться на поле

14 ноября 2024, 21:08 |
339
1
Реал не планирует расставаться с травмированным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба скоро вернется на поле.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе выразили игроку абсолютное доверие и ждут его на тренировочном процессе.

Также развеяны слухи о завершении карьеры Алабы, которые неоднократно появлялись в СМИ.

Давид Алаба получил травму еще в декабре 2023 года, когда ему диагностировали разрыв крестообразной связки. Позже появилась информация, что у игрока начал разрушаться хрящ в колене.

Ожидается, что Алаба вернется на футбольное поле в январе 2025 года.

Ранее подобную травму получил еще один защитник мадридского клуба – Эдер Милитао.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Давид Алаба травма травма колена
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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Комментарии 1
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jugulator
А как они с ним расстанутся? У него контракт.
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