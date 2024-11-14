Реал не планирует расставаться с травмированным защитником

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба скоро вернется на поле.

Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе выразили игроку абсолютное доверие и ждут его на тренировочном процессе.

Также развеяны слухи о завершении карьеры Алабы, которые неоднократно появлялись в СМИ.

Давид Алаба получил травму еще в декабре 2023 года, когда ему диагностировали разрыв крестообразной связки. Позже появилась информация, что у игрока начал разрушаться хрящ в колене.

Ожидается, что Алаба вернется на футбольное поле в январе 2025 года.

Ранее подобную травму получил еще один защитник мадридского клуба – Эдер Милитао.