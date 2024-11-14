Реал не планирует расставаться с травмированным защитником
Давид Алаба после нового года планирует вернуться на поле
32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба скоро вернется на поле.
Как сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо, в королевском клубе выразили игроку абсолютное доверие и ждут его на тренировочном процессе.
Также развеяны слухи о завершении карьеры Алабы, которые неоднократно появлялись в СМИ.
Давид Алаба получил травму еще в декабре 2023 года, когда ему диагностировали разрыв крестообразной связки. Позже появилась информация, что у игрока начал разрушаться хрящ в колене.
Ожидается, что Алаба вернется на футбольное поле в январе 2025 года.
Ранее подобную травму получил еще один защитник мадридского клуба – Эдер Милитао.
⚪️🏃🏼 Real Madrid have full trust in David Alaba for 2025, as his comeback is now getting closer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 14, 2024
Retiring was never an option for Alaba despite the rumours in the past weeks. pic.twitter.com/zGTy0q9iQG
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