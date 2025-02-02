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  4. «Явный фол». Анчелотти прокомментировал судейство в матче с Эспаньолом
Испания
02 февраля 2025, 03:38 |
168
0

«Явный фол». Анчелотти прокомментировал судейство в матче с Эспаньолом

Карло Анчелотти не особо доволен работой арбитров

02 февраля 2025, 03:38 |
168
0
«Явный фол». Анчелотти прокомментировал судейство в матче с Эспаньолом
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 22-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные уступили «Эспаньолу» со счетом 0:1, на которой прокомментировал судейство.

«Решение, принятое арбитром и VAR, необъяснимо. Самое главное – защитить игрока, а это был явный фол, очень грубый захват с риском травмы. К счастью, ничего не случилось, но риск был. Для этого и существует VAR. Мы считаем, что решение не показывать красную карточку необъяснимо».

«Я не хочу говорить об этом вопросе. Я говорю только о том, что произошло сегодня в матче, и, повторюсь, мы считаем решение, которое они приняли, необъяснимым, когда все это видели».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анелотти дал пресс-конференцию после матча с «Эспаньолом».

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Карло Анчелотти Эспаньол чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Реал Мадрид Ла Лига Эспаньол - Реал
Данііл Киріяка Источник: ФК Реал Мадрид
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