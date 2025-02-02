«Явный фол». Анчелотти прокомментировал судейство в матче с Эспаньолом

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию после матча 22-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные уступили «Эспаньолу» со счетом 0:1, на которой прокомментировал судейство.

«Решение, принятое арбитром и VAR, необъяснимо. Самое главное – защитить игрока, а это был явный фол, очень грубый захват с риском травмы. К счастью, ничего не случилось, но риск был. Для этого и существует VAR. Мы считаем, что решение не показывать красную карточку необъяснимо».

«Я не хочу говорить об этом вопросе. Я говорю только о том, что произошло сегодня в матче, и, повторюсь, мы считаем решение, которое они приняли, необъяснимым, когда все это видели».

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Реала» Карло Анелотти дал пресс-конференцию после матча с «Эспаньолом».