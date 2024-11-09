Тяжелая травма колена. Основной игрок Реала выбыл на 9 месяцев

По информации испанских СМИ, защитник «Реала» Эдер Милитао получил тяжелое повреждение в матче Ла Лиги против «Осасуны» – у игрока разрыв крестообразных связок колена.

Ожидается, что до конца сезона бразилец на поле не вернется и может пропустить около девяти месяцев. В нынешнем сезоне Эдер провел 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Ранее тяжелые повреждения коленей получили защитники Даниэль Карвахаль и Давид Алаба. Карвахаль выбыл до конца сезона, а Алаба уже длительное время восстанавливается и пока нет информации о его возвращении.

Кроме того, сейчас травмирован основной вратарь Тибо Куртуа, а в матче с «Осасуной» травмировались еще Лукас Васкес (три недели) и Родриго (месяц).