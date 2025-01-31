Англия31 января 2025, 19:45 |
3423
9
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Результат ожидают в первых числах февраля
31 января 2025, 19:45 |
3423
9
Атакующий хавбек «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители лондонского клуба ожидают, что результаты допинг-пробы B должны появиться в первых числах февраля.
Открытие пробы B запросили еще больше месяца назад, поэтому украинец остается в ожидании.
При этом сообщается, что особых сомнений в том, что вторая проба покажет тот же результат, что и первая, нет, однако есть надежды, что концентрация запрещенного вещества (мельдоний) будет меньше.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2025, 15:20 9
Виталий Буяльский обратил на себя внимание со стороны клубов MLS
Футбол | 31 января 2025, 14:25 11
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Футбол | 30.01.2025, 20:53
Футбол | 31.01.2025, 20:10
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Походу, какой-то черненький из Челси вошел в нашего белобрысого козака и заразил его!
Потом окажется что то моча Чеквумэки
Зрозуміло що чомусь тягнуть. Напевно не від хороших результатів чи очікувань. Пристосовують до ситуації що скалалася після першого результату. Поки що.
Після оприлюднення результатів проби В Міша буде офіційно визнаний коровою...
Показать Скрыть 1 ответ
Интрига...
Тупа людина
На РБК вже два часа висить новина, що проба Б в Мишка негативна
Все буде добре
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.01.2025, 16:40 42
30.01.2025, 17:50 7
30.01.2025, 09:02 2
30.01.2025, 09:13 3
30.01.2025, 06:47 15
29.01.2025, 19:11 8
29.01.2025, 16:36
30.01.2025, 23:55 315