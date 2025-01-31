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Англия
31 января 2025, 19:45 |
3423
9

Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

Результат ожидают в первых числах февраля

31 января 2025, 19:45 |
3423
9
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Атакующий хавбек «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители лондонского клуба ожидают, что результаты допинг-пробы B должны появиться в первых числах февраля.

Открытие пробы B запросили еще больше месяца назад, поэтому украинец остается в ожидании.

При этом сообщается, что особых сомнений в том, что вторая проба покажет тот же результат, что и первая, нет, однако есть надежды, что концентрация запрещенного вещества (мельдоний) будет меньше.

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Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 9
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ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Походу, какой-то черненький из Челси вошел в нашего белобрысого козака и заразил его!
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+3
Tower Bridge
Потом окажется что то моча Чеквумэки
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+2
antt
Зрозуміло що чомусь тягнуть. Напевно не від хороших результатів чи очікувань. Пристосовують до ситуації що скалалася після першого результату. Поки що.
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+1
Павло
Після оприлюднення результатів проби В Міша буде офіційно визнаний коровою...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Lulinnha
Интрига... 
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+1
Олександр
Тупа людина
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0
pmelnik7788
На РБК вже два часа висить новина, що проба Б в Мишка негативна
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0
Отаман
Все буде добре
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-1
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