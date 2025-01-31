Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика

Атакующий хавбек «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик и представители лондонского клуба ожидают, что результаты допинг-пробы B должны появиться в первых числах февраля.

Открытие пробы B запросили еще больше месяца назад, поэтому украинец остается в ожидании.

При этом сообщается, что особых сомнений в том, что вторая проба покажет тот же результат, что и первая, нет, однако есть надежды, что концентрация запрещенного вещества (мельдоний) будет меньше.