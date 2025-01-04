Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Без финала. Видеообзор матча

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) уступила Полине Кудерметовой (WTA 107) в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 1 час и 21 минуту со счетом 6:4, 6:3 в пользу «нейтралки». Ангелина сумела взять только одну подачу соперницы.

Кудерметова в своем первом финале на уровне WTA сыграет против победительницы противостояния Арина Соболенко – Мирра Андреева.

Видеообзор матча Полина Кудерметова – Ангелина Калинина