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  4. Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Без финала. Видеообзор матча
WTA
04 января 2025, 07:15 |
228
0

Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Без финала. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор полуфинального матча на турнире WTA 500 в Брисбене

04 января 2025, 07:15 |
228
0
Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Без финала. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

4 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 55) уступила Полине Кудерметовой (WTA 107) в полуфинале хардового турнира WTA 500 в Брисбене, Австралия.

Матч завершился за 1 час и 21 минуту со счетом 6:4, 6:3 в пользу «нейтралки». Ангелина сумела взять только одну подачу соперницы.

Кудерметова в своем первом финале на уровне WTA сыграет против победительницы противостояния Арина Соболенко – Мирра Андреева.

Видеообзор матча Полина Кудерметова – Ангелина Калинина

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Ангелина Калинина – Полина Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Полина Кудерметова видео WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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