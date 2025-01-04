Переговоры стартовали. Миколенко может продлить контракт с Эвертоном
Нынещнее соглашение действует до 2026 года
Крайний защитник сборной Украины Виталий Миколенко начал переговоры с «Эвертоном» о возможном продлении контракта.
Нынешний договор футболиста с клубом действителен до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
Напомним, что Виталий присоединился к ирискам в январе 2022 года из киевского «Динамо». За три года пребывания в клубе из Ливерпуля защитник отыграл 102 поединка, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.
🔵🇺🇦 Understand Everton have started talks with Vitalii Mykolenko over potential new deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025
Discussions ongoing with the Ukrainian fullback. pic.twitter.com/n3j6cpEp6y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 4 января в 17:00 по Киеву
Бельгийский вратарь рассказал о возможном возвращении в сборную