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Англия
04 января 2025, 09:19 | Обновлено 04 января 2025, 09:31
224
0

Переговоры стартовали. Миколенко может продлить контракт с Эвертоном

Нынещнее соглашение действует до 2026 года

04 января 2025, 09:19 | Обновлено 04 января 2025, 09:31
224
0
Переговоры стартовали. Миколенко может продлить контракт с Эвертоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Крайний защитник сборной Украины Виталий Миколенко начал переговоры с «Эвертоном» о возможном продлении контракта.

Нынешний договор футболиста с клубом действителен до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Напомним, что Виталий присоединился к ирискам в январе 2022 года из киевского «Динамо». За три года пребывания в клубе из Ливерпуля защитник отыграл 102 поединка, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта Фабрицио Романо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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