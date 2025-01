Переговоры стартовали. Миколенко может продлить контракт с Эвертоном

Крайний защитник сборной Украины Виталий Миколенко начал переговоры с «Эвертоном» о возможном продлении контракта.

Нынешний договор футболиста с клубом действителен до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

Напомним, что Виталий присоединился к ирискам в январе 2022 года из киевского «Динамо». За три года пребывания в клубе из Ливерпуля защитник отыграл 102 поединка, в которых забил три мяча и отдал результативную передачу.

