«УРААААА». Реакция фанатов на увольнение Шона Дайча из Эвертона

В четверг, 9 января, Шон Дайч официально покинул пост главного тренера «Эвертона» после серии неудачных результатов команды.

«Эвертон» занимает 16-е место в АПЛ после 19 матчей с 17 очками. Вместо Дайча обязанности главного тренера временно возьмут на себя тренер команды U-18 Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. В прессе обсуждают возможное назначение Жозе Моуриньо.

Реакция фанатов была максимально ожидаемой, так как в последних играх они открыто призывали уволить Дайча. Однако его уволили всего за 3 часа до матча 1/32 финала Кубка Англии, в котором «Эвертон» встретиться с «Питерборо».

OB: «Вы совершили большую ошибку».

Alex: «Представьте себе, что вы делаете это всего за несколько часов до игры...».

Manacy: «Новый год, новый тренер».

Lea: «Смотрите, большинство из нас рады окончанию эпохи Шона Дайча, но давайте поблагодарим его за достижения, связанные с тем, что он сохранил «Эвертон» в Премьер-лиге в очень сложных условиях. Хотя я рад, все же желаю Дайчу удачи».

VKay: «Они просто увольняют тренеров без причины. Мне кажется, что он показывал довольно средние результаты, но гораздо лучшие, чем у «Эвертона» в начале сезона. Что вы ожидаете от клуба, который завершил прошлый сезон на 15-м месте?».

FreddieW: «Хорошо сказано, что не поблагодарили его за то, что он сделал для нашего клуба! Здорово будет увидеть команду под управлением Бейнса и Коулмана, а если еще и Кэхилл вется, это будет просто здорово!».

Harry Hughes: «УРААААА».

Tommy: «В начале я так отчаянно хотел, чтобы он добился успеха, но стало ясно, что его тактический стиль просто не работает. Неудачно, но это нужно было сделать».

Paul Butler: «Это было тяжело смотреть при его управлении, но я благодарен ему за то, что он удержал нас на плаву, когда мы уже казались мертвыми и похороненными. Нельзя недооценивать то, с чем ему пришлось столкнуться за время его работы. Возможно, о некоторых вещах мы даже никогда не узнаем. Желаю ему всего наилучшего».

Dominic Hewson: «Жестокое заявление. Никаких благодарностей Дайчу и его команде. Идеально».