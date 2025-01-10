10 января на «Вилла Парк» пройдет матч 1/32 финала кубка Англии, в котором «Астон Вилла» встретится с «Вест Хэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда за те два года с небольшим, что прошли после возвращения в Англию Унаи Эмери, быстро изменилась. Уже в Бирмингеме и не вспоминают, что при предшественниках испанца если за что-то и боролись, так это за выживание, да и из Чемпионшипа не так давно возвращались. Виллане сразу поднялись на 7-е место, а весной прошлого года - даже запрыгнули на 4-е. Таким образом, англичане наработали еврокубковый опыт в Лиге конференций, где в 2023/2024 играли от квалификации и до плей-офф. А осенью играли уже в Лиге чемпионов, и в целом здорово: фактический дебютант выиграл уже четырежды в 6 турах при единственном поражении. Но на внутренней арене мощный старт сменился проблемным продолжением с рядом потерь, что откинули в середину таблицы. Но хотя бы у Лестера в прошлом туре выиграли.

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Вест Хэм

Клуб имеет амбиции не ниже, чем у вилланов. И, возможно, именно успех Эмери и толкнул на прошлогодние пертурбации в Лондоне, когда дающего неплохие результаты Мойеса (а в 2023-м году он принес титул - Лигу конференций!) сменили на другого испанца, Лопетеги. Юлен явно не оправдывал ожиданий, особенно с учетом того, какие деньги были выброшены на новичков летом. Но при этом когда молотобойцы в лице своего руководства практически подошли в декабре к решению уволить менеджера, тот выдал неплохой отрезок, с победами над Вулверхэмптоном и Саутгемптоном при ничьих между ними с Борнмутом и Брайтоном. Но год закончился 0:5 с Ливерпулем. А после 1:4 с Манчестер Сити тренеру все-таки указали на дверь. Уже в пятницу должен дебютировать его преемник, Грэм Поттер, но он только знакомится с новыми подопечными.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 чередовались ничьи и победы вилланов.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что уже сейчас от тренерской рокировки лондонский клуб получит пользу. Ставим тут на победу в Бирмингеме хозяев поля (коэффициент - 1,67).