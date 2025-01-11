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Англия
11 января 2025, 00:03 | Обновлено 11 января 2025, 00:17
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Камбэк Астон Виллы, победа Уикома. Результаты 3 этапа Кубка Англии

В обоих матчах победили хозяева поля

11 января 2025, 00:03 | Обновлено 11 января 2025, 00:17
50
0
Камбэк Астон Виллы, победа Уикома. Результаты 3 этапа Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Астон Вилла

В пятницу, 10 января, прошло два матча 3 этапа Кубка Англии.

«Уиком» на своем поле принимал «Портсмут», а «Вест Хэм» гостил у «Астон Виллы».

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«Уиком» благодаря двум голам, забитым Ханланом на 17-й и Брэдли на 27-й минуте, прошел гостей из «Портсмута», несмотря на их попытки отыграться во втором тайме. 2:0 счет на табло.

«Астон Вилла» почти весь матч проигрывала «Вест Хэму»: на 9 минуте Лукас Пакета отличился с пенальти. Но голы Онана на 71-й и Роджерса на 76-й минуте спасли команду Эмери от вылета. 2:1 счет на табло.

Кубок Англии. 3-й этап. 10 января

Уиком – Портсмут – 2:0

Голы: Ханлан, 17, Брэдли, 27

Астон Вилла – Вест Хэм – 2:1

Голы: Онана, 71, Роджерс, 76 – Пакета, 9

Фото матчей:

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Уиком Портсмут Кубок Англии по футболу Астон Вилла Вест Хэм
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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