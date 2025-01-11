Астон Вилла – Вест Хем – 2:1. Неудачный дебют Поттера. Видео голов и обзор
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В матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:1.
На ранний гол Лукаса Пакеты хозяева поля во втором тайме ответили точными ударами Амаду Онана и Моргана Роджерса.
49-летний английский коуч Грэм Поттер неудачно дебютировал на посту главного тренера молотобойцев.
«Астон Вилла» вышла в 1/16 финала Кубка Англии, соперник будет определен жеребьевкой.
Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:1
Голы: Онана, 71, Роджерс, 76 – Лукас Пакета, 9
Видео голов и обзор
События матча
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