Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Астон Вилла – Вест Хем – 2:1. Неудачный дебют Поттера. Видео голов и обзор
Кубок Англии
Астон Вилла
10.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 января 2025, 04:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:11
19
0

Астон Вилла – Вест Хем – 2:1. Неудачный дебют Поттера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка Англии

11 января 2025, 04:39 | Обновлено 11 января 2025, 05:11
19
0
Астон Вилла – Вест Хем – 2:1. Неудачный дебют Поттера. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер (справа)

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Астон Вилла» обыграла «Вест Хэм» со счетом 2:1.

На ранний гол Лукаса Пакеты хозяева поля во втором тайме ответили точными ударами Амаду Онана и Моргана Роджерса.

49-летний английский коуч Грэм Поттер неудачно дебютировал на посту главного тренера молотобойцев.

«Астон Вилла» вышла в 1/16 финала Кубка Англии, соперник будет определен жеребьевкой.

Кубок Англии. 1/32 финала, 10 января

Астон Вилла – Вест Хэм – 2:1

Голы: Онана, 71, Роджерс, 76 – Лукас Пакета, 9

Видео голов и обзор

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Роджерс (Астон Вилла).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Онана (Астон Вилла).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
По теме:
Манчестер Сити – Солфорд. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Уиком – Портсмут – 2:0. Команда D3 прошла дальше. Видео голов и обзор
Сын Алекса Фергюсона не выпустил Тайлера на матч против Эшли Янга, его отца
Астон Вилла Кубок Англии по футболу Лукас Пакета Вест Хэм Морган Роджерс Астон Вилла - Вест Хэм Амаду Онана Грэм Поттер дебют видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ
Футбол | 10 января 2025, 21:10 1
«Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ
«Монстр». Фанаты о победе Исака в номинации лучший игрок месяца АПЛ

Александер Исак победил в голосовании за звание лучшего игрока АПЛ в декабре

Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Футбол | 10 января 2025, 16:52 419
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах
Два незабитых пенальти и поражение. Динамо проиграло Магдебургу на сборах

Разница в фазах подготовки команд была слишком очевидной

Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Футбол | 11.01.2025, 03:43
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Челси – Моркам. Прогноз и анонс на матч 1/32 финала Кубка Англии
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Футбол | 10.01.2025, 08:48
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он останется в команде. Но нужно прояснить одну вещь»
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Биатлон | 10.01.2025, 16:30
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
В шаге от подиума. Пидручный финишировал четвертым в спринте Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
«Его чуть не избили». Хирн прокомментировал возвращение Кличко
10.01.2025, 07:47 2
Бокс
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
Что делал Трубин? Болельщики отреагировали на победу Бенфики
09.01.2025, 10:40 2
Футбол
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
09.01.2025, 12:14 19
Футбол
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
Назван лучший вратарь в XXI веке. Это не Буффон и не Касильяс
10.01.2025, 02:45 2
Футбол
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем