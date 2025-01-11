Травмы очень повлияли на атаку. Поттер рассказал о своем дебюте в Вест Хэме

Новый главный тренер «Вест Хэма» Грэм Поттер положительно оценил самоотдачу команды в своем дебютном матче во главе молотобойцев - против «Астон Виллы» (1:2) в 1/32 финала Кубка Англии.

Из-за травм ключевых игроков и потери Никласа Фюллькруга и Крисенсио Саммервилля в первом тайме, молотобойцы не сумели удержать преимущество, пропустив дважды после раннего гола Лукаса Пакета.

Грэм Поттер прокомментировал: «Мы расстроены из-за поражения, но увидели много позитива. В первом тайме мы выглядели отлично: забили хороший гол, были организованными, играли слаженно, общались на поле и создавали моменты. Было видно, что игроки открыты идеям и пытаются их реализовать. Хочу отметить Оливера Скарлса – для такого молодого игрока он провел выдающийся матч против серьезного соперника.

Травмы Никласа и Криса оказали большое влияние на нашу атаку. Это заставило нас перестроиться, но ребята сражались до конца, показывая характер и желание. К сожалению, Астон Вилла прибавила во втором тайме и немного нас прижала, но команда сохраняла личность и искала моменты даже после того, как пропустила.

Хочу также поблагодарить болельщиков – они были великолепны, эта поддержка вдохновляла нас. Это был только наш первый совместный матч, фактически после одной тренировки, поэтому нужно двигаться вперед, развивать идеи и готовиться к следующей игре против Фулхэма».