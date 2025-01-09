Зинченко не обрадуется. Арсенал нацелился на трансфер английского защитника

Лондонский «Арсенал» интересуется английский защитником «Кристал Пэлас» Тайриком Митчеллом, сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета ценит навыки 25-летнего футболиста в оборони, но есть вопросы к его контролю мяча. Также источник уточняет, что контракт Тайрика действует не до лета 2025 года, а до лета 2027 года.

Тайрик Митчелл является левым защитником и может стать конкурентом украинца Александра Зинченко, который также выступает в «Арсенале».

Ранее сообщалось о том, что Артета принял ключевое решение по Зинченко.