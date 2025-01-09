Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко не обрадуется. Арсенал нацелился на трансфер английского защитника
Англия
09 января 2025, 19:53 |
619
0

Зинченко не обрадуется. Арсенал нацелился на трансфер английского защитника

«Канониры» интересуется Тайриком Митчеллом

09 января 2025, 19:53 |
619
0
Зинченко не обрадуется. Арсенал нацелился на трансфер английского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайрик Митчел

Лондонский «Арсенал» интересуется английский защитником «Кристал Пэлас» Тайриком Митчеллом, сообщает Football Insider.

По информации источника, главный тренер «канониров» Микель Артета ценит навыки 25-летнего футболиста в оборони, но есть вопросы к его контролю мяча. Также источник уточняет, что контракт Тайрика действует не до лета 2025 года, а до лета 2027 года.

Тайрик Митчелл является левым защитником и может стать конкурентом украинца Александра Зинченко, который также выступает в «Арсенале».

Ранее сообщалось о том, что Артета принял ключевое решение по Зинченко.

По теме:
Потеря для Забарного и Ко. Полузащитник Борнмута неожиданно покинул клуб
Голкипер-неудачник финала ЛЧ в Киеве продолжит карьеру в Шальке
Чувствует себя выгоревшим. Звезда Барселоны перейдет в Ювентус
трансферы трансферы АПЛ Кристал Пэлас Арсенал Лондон Александр Зинченко Микель Артета
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 09 января 2025, 00:06 10
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу шпор

Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
Футбол | 09 января 2025, 20:51 0
Рух вышел из отпуска с несколькими новичками
Рух вышел из отпуска с несколькими новичками

Команда будет немного ослаблена отсутствием нескольких игроков

На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Футбол | 09.01.2025, 18:12
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
На равных с конкурентом. Шахтер сыграл вничью с Динамо Загреб
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Бокс | 09.01.2025, 09:16
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Брэдли назвал единственного боксера, который на одном уровне с Усиком
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Футбол | 09.01.2025, 12:57
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 20
Бокс
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
Второй самый богатый человек мира хочет купить легендарный клуб АПЛ
07.01.2025, 16:40 25
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
08.01.2025, 21:19
Бокс
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
«В 28 лет принял решение не рисковать жизнью и завершил карьеру»
08.01.2025, 15:43 3
Футбол
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
«Я никого не травила». Бывшая девушка Мудрика выступила с заявлением
08.01.2025, 17:00 38
Футбол
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 5
Бокс
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
Фабрицио Романо подтвердил плохие новости для Мудрика
07.01.2025, 23:48 5
Футбол
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
«Превзошел его». Дюбуа рассказал, справедливо ли Усик победил Фьюри
08.01.2025, 00:16 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем