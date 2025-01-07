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Суперкубок Испании
Реал Мадрид
09.01.2025 21:00 - : -
Мальорка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 января 2025, 16:12 |
165
0

Реал Мадрид – Мальорка. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 9 января в 21:00

07 января 2025, 16:12 |
165
0
Реал Мадрид – Мальорка. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Реал Мадрид – Мальорка

В четверг, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Мальорка».

Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.

Реал Мадрид – Мальорка. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE

Реал Мадрид – Мальорка
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Трансляция матча В эфире

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Реал Мадрид Мальорка Реал - Мальорка Суперкубок Испании по футболу смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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