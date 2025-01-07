09.01.2025 21:00 - : -
Испания07 января 2025, 16:12 |
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Реал Мадрид – Мальорка. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 9 января в 21:00
07 января 2025, 16:12 |
165
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В четверг, 9 января, состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором встретятся «Реал» и «Мальорка».
Игра пройдет в Саудовской Аравии в городе Джидда. Поединок будет принимать стадион «King Abdullah Sports City».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Setanta Sports.
Реал Мадрид – Мальорка. Суперкубок Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Реал Мадрид – МальоркаСмотреть трансляцию
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