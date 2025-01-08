Аморим одобряет. Ман Юнайтед продлит контракт ключевого игрока до 2030 года

«Манчестер Юнайтед» сумел удержать перспективного вингера. Амад Диалло подпишет новый контракт с клубом. Тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим собирается строить вокруг Диалло игру команды.

Новый контракт будет действовать до июня 2030 года. Игрок и клуб подпишут соглашение в четверг, 9 января, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Новое соглашение Амада Диалло с «Манчестер Юнайтед» будет действовать до июня 2030 года. Амад подпишет его в четверг. Несмотря на звонки от двух топ-клубов даже в этом месяце, Амад хотел остаться и продолжить работу в МЮ», – написал Романо.

Предыдущий контракт Диалло с «Манчестер Юнайтед» истекал летом 2025 года. В соглашении была опция о продлении еще на сезон. Но в клубе решили не рисковать. В нынешнем сезоне 22-летний Амад Диалло провел 28 матчей. Забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут провести обмен форвардами.