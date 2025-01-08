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Англия
08 января 2025, 21:26 | Обновлено 08 января 2025, 21:27
498
1

Аморим одобряет. Ман Юнайтед продлит контракт ключевого игрока до 2030 года

Фабрицио Романо утверждает, что Рубен Аморим будет строить команду вокруг Амада Диалло

08 января 2025, 21:26 | Обновлено 08 января 2025, 21:27
498
1
Аморим одобряет. Ман Юнайтед продлит контракт ключевого игрока до 2030 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

«Манчестер Юнайтед» сумел удержать перспективного вингера. Амад Диалло подпишет новый контракт с клубом. Тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим собирается строить вокруг Диалло игру команды.

Новый контракт будет действовать до июня 2030 года. Игрок и клуб подпишут соглашение в четверг, 9 января, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

«Новое соглашение Амада Диалло с «Манчестер Юнайтед» будет действовать до июня 2030 года. Амад подпишет его в четверг.

Несмотря на звонки от двух топ-клубов даже в этом месяце, Амад хотел остаться и продолжить работу в МЮ», – написал Романо.

Предыдущий контракт Диалло с «Манчестер Юнайтед» истекал летом 2025 года. В соглашении была опция о продлении еще на сезон. Но в клубе решили не рисковать. В нынешнем сезоне 22-летний Амад Диалло провел 28 матчей. Забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут провести обмен форвардами.

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Амад Диалло Рубен Аморим Манчестер Юнайтед продление контракта Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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Gargantua81
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