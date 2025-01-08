Аморим одобряет. Ман Юнайтед продлит контракт ключевого игрока до 2030 года
Фабрицио Романо утверждает, что Рубен Аморим будет строить команду вокруг Амада Диалло
«Манчестер Юнайтед» сумел удержать перспективного вингера. Амад Диалло подпишет новый контракт с клубом. Тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим собирается строить вокруг Диалло игру команды.
Новый контракт будет действовать до июня 2030 года. Игрок и клуб подпишут соглашение в четверг, 9 января, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
«Новое соглашение Амада Диалло с «Манчестер Юнайтед» будет действовать до июня 2030 года. Амад подпишет его в четверг.
Несмотря на звонки от двух топ-клубов даже в этом месяце, Амад хотел остаться и продолжить работу в МЮ», – написал Романо.
Предыдущий контракт Диалло с «Манчестер Юнайтед» истекал летом 2025 года. В соглашении была опция о продлении еще на сезон. Но в клубе решили не рисковать. В нынешнем сезоне 22-летний Амад Диалло провел 28 матчей. Забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут провести обмен форвардами.
🚨🔴 EXCL: Amad Diallo’s new deal at Manchester United will be valid until June 2030, understand NO extra year option included.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 8, 2025
❗️ It will be signed by Amad on Thursday.
Despite calls from two top clubs even this month, Amad only wanted to stay and renew at Man United. pic.twitter.com/O1xv0ut1Gi
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