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Англия
07 января 2025, 11:27 |
844
0

Трансферная бомба. Ювентус и Манчестер Юнайтед готовят обмен звездами

Душан Влахович и Джошуа Зиркзе могут сменить клубы зимой

07 января 2025, 11:27 |
844
0
Трансферная бомба. Ювентус и Манчестер Юнайтед готовят обмен звездами
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

«Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус» готовят обмен своими нападающими, сообщает Team Talk.

По информации источника, два гранда европейского футбола могут совершить интересную сделку: в Англию поедет сербский нападающий Душан Влахович, а в Италию вернется нидерландский страйкер Джошуа Зиркзе. Оба игрока открыты к смене клуба.

Из-за нежелания Душана продлить контракт, который закончится через 18 месяцев, в клубе было принято решение предложить его «манкунианцам».

Стоит отметить, что в случае обмена, английский клуб должен будет доплатить за сербского игрока.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» может украсть суперфорварда у «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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