Трансферная бомба. Ювентус и Манчестер Юнайтед готовят обмен звездами
Душан Влахович и Джошуа Зиркзе могут сменить клубы зимой
«Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус» готовят обмен своими нападающими, сообщает Team Talk.
По информации источника, два гранда европейского футбола могут совершить интересную сделку: в Англию поедет сербский нападающий Душан Влахович, а в Италию вернется нидерландский страйкер Джошуа Зиркзе. Оба игрока открыты к смене клуба.
Из-за нежелания Душана продлить контракт, который закончится через 18 месяцев, в клубе было принято решение предложить его «манкунианцам».
Стоит отметить, что в случае обмена, английский клуб должен будет доплатить за сербского игрока.
Ранее сообщалось о том, что «Бавария» может украсть суперфорварда у «Манчестер Юнайтед».
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