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Англия
07 января 2025, 10:27 | Обновлено 07 января 2025, 11:08
667
0

Вырвать из рук. Бавария хочет украсть у «Манчестер Юнайтед» супертрансфер

Виктор Дьекереш привлекает внимание «Манчестер Юнайтед» и «Баварии»

07 января 2025, 10:27 | Обновлено 07 января 2025, 11:08
667
0
Вырвать из рук. Бавария хочет украсть у «Манчестер Юнайтед» супертрансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мюнхенская «Бавария» попытается подписать шведского форварда лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьекереша, на которого нацелился «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star.

По информации источника, коуч английского гранда Рубен Аморим считает, что 26-летний футболист выберет Манчестер в качестве своего нового клуба из-за тесных связей с ним, хотя футболист сомневается в переезде на Олд Траффорд. Виктор хочет играть в Лиге чемпионов, «Бавария», являясь регулярным учасником турнира в отличии от «манкунианцев», будет более приоритетным вариантом в этом вопросе.

Мюнхенский гранд начал переговоры по игроку и готов заплатить отступные в размере 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Бавария» готова продлить контракт с супер-ветераном.

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Данііл Киріяка Источник: Daily Star
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